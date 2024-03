Treinadores completam estágio de formação com sucesso

Makita Takuya é graduado em 6º Dan e instrutor do Hombu Dojo da JKS - Japan Karate Shoto Federadion -, em Tóquio, no Japão, e dispõe de um vasto currículo marcial, contando com títulos desportivos nas disciplinas de Kata e Kumite em campeonatos da All-Japan e competições intercontinentais da JKS.

Takuya foi também o responsável pelo estágio que decorreu no passado fim de semana, em Évora de Alcobaça, no distrito de Leiria, e no qual estiveram presentes os quatro treinadores em representação da Associação de Karaté das Nove Ilhas dos Açores (AKNIA).



Segundo o comunicado enviado às redações pela mesma associação, “além de uma excelente oportunidade de aprendizagem com o Sensei Makita foi um excelente momento de convívio entre todos os participantes, que permitiu aos treinadores acumular créditos para a renovação da cédula de treinador (1,6 Créditos - evento completo)”.