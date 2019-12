Treinador Sá Pinto deixa mensagem de despedida ao Sporting de Braga

“À nossa equipa e a todos aqueles que trabalharam comigo diariamente no Braga: não tendo a possibilidade de me despedir de vocês pessoalmente, dado o inesperado da situação, venho desta forma agradecer todo o empenho e dedicação que sempre colocaram nos nossos desafios”, escreveu Sá Pinto, na conta oficial no Facebook.

O treinador considerou que a equipa bracarense soube “superar de forma exemplar” aqueles desafios, “elevando o nível de exigência a patamares de excelência no panorama do futebol português e internacional” e manifestou “orgulho de ter liderado” o plantel ‘arsenalista’.

O Braga anunciou na segunda-feira a rescisão do contrato com Sá Pinto, de 47 anos, que deixa a equipa minhota no oitavo lugar da I Liga e qualificada para os 16 avos de final da Liga Europa e para a ‘final four’ da Taça da Liga, apesar de ter sido eliminado na Taça de Portugal.