Treinador quer aproveitar jogo com o Braga para mostrar que Santa Clara está vivo

“Independentemente do adversário, nós queremos é que, neste momento, a equipa aproveite o mais rápido possível as possibilidades que tem, que são os jogos, para mostrar presença e dizer que estamos vivos, que estamos bem e que queremos fazer o nosso campeonato”, declarou em conferência de imprensa.

O treinador falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera de receção ao Sporting de Braga, a contar para a sétima jornada da I Liga de futebol.

Em seis jogos no campeonato, a equipa açoriana somou uma vitória, um empate e quatro derrotas.

“Fugiram-nos alguns pontos, o que nos traz algum sabor amargo na tabela classificativa, na posição da tabela. Temos de rapidamente subir na tabela, porque é esse o nosso desejo. E isso passa por conseguir vitórias”, afirmou.

Daniel Ramos disse que, devido aos últimos resultados, a equipa perdeu “um bocadinho de confiança” e reconheceu que existem aspetos a melhorar no jogo dos açorianos.

“Ninguém se pode cortar no processo defensivo. [Temos de] começar a defender bem e a defender bem a partir da frente. Depois, com bola, onde temos também de melhorar, não nos podemos esconder novamente”, assinalou.

Sobre o próximo encontro, o treinador disse prever um jogo “muito interessante”, entre “duas equipas que gostam de jogar”.

“Nós precisamos efetivamente de regressar às vitórias e esta é a próxima oportunidade. É assim que estamos a pensar no jogo de amanhã [domingo] e sabemos da valia do Braga, da qualidade do seu plantel, da sua equipa técnica e da grandeza do clube”, acrescentou.

Ramos considerou ainda o Sporting de Braga uma equipa “muito objetiva” e “determinada”.

“O Braga é uma boa equipa que vai tentar dominar certamente [o jogo]. É uma equipa que gosta de ter posse de bola, que tem circulação, tem largura, tem bastante ataque à profundidade e tem uma verticalidade no jogo também alta”, realçou.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 11 pontos, e Santa Clara, com quatro, defrontam-se a partir das 17:00 de domingo, no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada, num jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.