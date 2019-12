Treinador do Sporting da Covilhã diz que não apostaria na derrota frente ao Benfica

Ricardo Soares reconhece o favoritismo dos ‘encarnados’ para a partida de terça-feira, às 20:15, mas assegura ter no plantel "armas e capacidades para criar muitas dificuldades ao Benfica".

"Não apostava na derrota do Covilhã", salientou o treinador serrano, durante a conferência de imprensa de antecipação do encontro, enfatizando serem muitos os exemplos de "jogos em que equipas mais conceituadas sofreram deslizes".

O técnico dos ‘leões da serra’ afirma ter jogadores "no limite da motivação" e acredita ser possível conseguir os três pontos se o Covilhã estiver no seu máximo e se o Benfica cometer erros.

"Nós acreditamos plenamente que temos capacidade para, se estivermos num dia excelente e se o Benfica não estiver num dia bom, podermos fazer um bom resultado e uma excelente exibição", acentua Ricardo Soares, para quem "nada é adquirido até o jogo ser jogado".

O treinador serrano vinca ter um grupo com "motivação extrema e confiança ilimitada", o que não permite que o Sporting da Covilhã entre em campo constrangido pela dimensão do campeão nacional e líder da I Liga.

"Nós não nos sentimos a inferiores a ninguém, porque eles não têm quatro pernas. Vamos lutar certamente pela vitória", reforça Ricardo Soares, acrescentando: "Sabemos que é extremamente difícil, mas nada nos vai limitar a ambição".

A intenção manifestada por Ricardo Soares é de manter os princípios de jogo do Sporting da Covilhã, uma formação que quer praticar "um futebol ofensivo", embora admita que "pela sua qualidade" o Benfica pode obrigar os serranos a ter menos bola e a terem de ser "objetivos, práticos", "conscientes dos momentos do jogo e do adversário".

Com três encontros em dez dias, Ricardo Soares adianta não querer arriscar a utilização do lateral-direito Tiago Moreira, a recuperar de uma lesão, tal como o médio Leandro Pimenta, também indisponível.

Jogar em casa é, em teoria, uma vantagem, considera o treinador, pelas dimensões do Estádio Santos Pinto e "pela altitude", embora não tenha a certeza de na prática ser uma mais-valia, porque os jogadores do Benfica são "de uma valia enorme e adaptam-se constantemente àquilo que o jogo lhes exige".

O Sporting da Covilhã e o Benfica integram na terceira fase da prova, com o Vitória de Setúbal e o Vitória de Guimarães, o Grupo B, com todas as equipas empatadas com um ponto.

O Sporting da Covilhã é 5.º classificado da II Liga, enquanto o Benfica lidera o primeiro escalão do futebol nacional.