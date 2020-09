Treinador do Santa Clara quer equipa em “posições confortáveis” no campeonato

“Eu sei o que clube quer. Não me baseio nada em relação àquilo que foi o passado. Não dou grande importância. O que sei é o que são as metas do clube. Sei que o principal objetivo é a manutenção, fugir das aflições, andar o máximo possível em posições confortáveis”, declarou Daniel Ramos.

O treinador respondia a uma pergunta da Lusa sobre a pressão para a temporada 2020/21, depois da equipa ter atingido a melhor classificação de sempre na I Liga em 2019/20 (nono lugar), sob o comando técnico de João Henriques.

O treinador acrescentou ainda à lista de objetivos “ir o mais longe possível” na Taça de Portugal e na Taça da Liga, reiterando que não sente “de forma alguma” responsabilidade extra pelos feitos alcançados pela equipa no passado.

Daniel Ramos falava aos jornalistas, no complexo do Lajedo, em Ponta Delgada, na semana em que o grupo regressou aos Açores, depois de um estágio no norte do país.

Nos dez dias do estágio, os açorianos realizaram cinco jogos, em que obtiveram três vitórias (Penafiel, Nacional, Moreirense) e duas derrotas (diante de Vizela e Sporting de Braga).

O treinador realçou que o estágio foi “bastante proveitoso”, quer para “conhecer o grupo de trabalho”, quer para o plantel “assimilar ideias” de jogo.

“Os indicadores de jogo demonstrados pelos jogadores, quer a nível tático quer a nível físico, tiveram resultado bastante satisfatório. Por isso mesmo regressamos com a convicção de que estamos no caminho certo”, apontou.

Sobre a constituição da equipa, Daniel Ramos reconheceu que existe “alguma indefinição”, mas frisou que o mercado de transferências só irá fechar a 05 de outubro.

“Alguma indefinição, mas é uma indefinição propositada, porque estamos a ser cautelosos nos reforços que temos de trazer. Há um jogador em trânsito, que é um avançado e há um central que está a ser equacionado”, avançou.

Daniel Ramos assinalou ainda que a vinda de jogadores de craveira internacional para clubes que não os designados três grandes constituem “indicadores de vitalidade” do futebol português.

“Os nomes e a capacidade de resposta de alguns clubes parece-me surpreendente atendendo também ao momento que estamos a viver e às dificuldades financeiras. O que é certo é que o futebol português está a dar indicadores de vitalidade”, afirmou.

Nas últimas semanas, foram anunciadas as contratações de Quaresma para o Vitória de Guimarães, de Javi Garcia para o Boavista e de Nico Gaitán para o Sporting de Braga.

Depois de duas épocas sob o comando técnico de João Henriques na I Liga, o Santa Clara irá ser orientado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos, naquela que é a terceira presença consecutiva no principal escalão do futebol nacional, um feito inédito na história do clube.