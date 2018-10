Treinador do Santa Clara espera jogo “tremendamente difícil” com o Aves

O treinador do Santa Clara considerou o Desportivo das Aves, equipa que vai defrontar este sábado, pelas 14h30 (hora dos Açores), na oitava jornada da I Liga de futebol, um “adversário tremendamente difícil”, apesar de ocupar o último lugar da prova.

"É um adversário tremendamente difícil e a classificação atual é apenas um ciclo mau que teve neste início de época, mas acredito que seja uma equipa que mais para a frente neste campeonato estará noutro lugar. Muitas vezes somos induzidos em erro: vamos jogar com o último classificado é mais fácil, não há jogos mais fáceis na primeira Liga", observou João Henriques.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, o treinador considerou que todos os adversários da I Liga de futebol "são difíceis" e que cabe ao Santa Clara "ser igual a si próprio" no jogo de sábado e tentar "superar" aquilo que tem feito até agora no campeonato.

“Os jogadores têm consciência das dificuldades que vão encontrar, mas também sabemos que, neste momento, somos uma equipa que é vista de uma maneira diferente pelas outras equipas, diferente daquilo que éramos na primeira jornada. Não éramos de todo conhecidos, ninguém pensaria que entraríamos no campeonato desta forma, mas agora está toda a gente avisada do que é o Santa Clara e não nos vão facilitar a vida”, sublinhou.

Questionado sobre se seria uma boa oportunidade para o Santa Clara "se vingar" do que aconteceu na Taça da Liga, na qual foi eliminado pelo Desportivo das Aves (2-2, com derrota por 8-7 no desempate por grandes penalidades), João Henriques assume que o objetivo "é fazer melhor".

"No futebol queremos sempre fazer melhor do que a exibição feita anteriormente. Ficou-nos um amargo de boca porque fomos naquele jogo uma equipa muito competente e depois não fomos tão competentes para aguentar aquele 2-0 que tínhamos na altura e fomos eliminados nas grandes penalidades”, assinalou.

O treinador advertiu que “agora a história é diferente”: “Não é com o intuito de vingança, mas é com o intuito de melhorar aquilo que fizemos anteriormente, sabendo que melhorar é ter de ganhar ao Desportivo das Aves e que isso não é nada fácil”, disse.

O Santa Clara está em sexto lugar na I Liga, com 11 pontos, enquanto o Desportivo das Aves é o 18.º e último classificado, com apenas quatro pontos.