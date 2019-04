Treinador do Moreirense admite dificuldades, mas quer pontuar nos Açores

O treinador do Moreirense disse que a sua equipa terá "tarefa complicada", mas quer "conquistar os três pontos" este sábado, na visita ao Santa Clara, em encontro da 29.ª jornada da I Liga portuguesa em futebol.

“Jogamos sempre para conquistar os três pontos, mas teremos uma tarefa com dificuldade redobrada, porque o adversário tem feito uma época fantástica, muito estável, tem uma equipa competente, alta e intensa no jogo", disse Ivo Vieira.

O técnico dos minhotos descreveu o conjunto açoriano como "uma equipa que gosta muito de atacar" e que tem "processos bem definidos", mas garantiu um Moreirense "sempre pronto para a luta".

O Moreirense segue em quinto lugar, uma classificação histórica e surpreendente para um clube até aqui cronicamente militante da luta pela manutenção, e na última jornada, com a vitória por 1-0 diante do Sporting de Braga, atingiu os 48 pontos, um recorde na I Liga, ultrapassando os 46 pontos de 2002/2003.

Questionado sobre que outros recordes e marcas pode prometer ou sonhar, Ivo Vieira disse que esse aspeto não o move como treinador e que "as coisas têm acontecido naturalmente".

"Conseguir recordes não me move. Neste momento, há um grande objetivo, que é manter este lugar. Depende só de nós e temos legitimidade para o querer e pensar assim. Nada vai apagar o que fizemos, mas temos de ser muito conscientes", disse o técnico dos vimaranenses.

O Moreirense, quinto classificado, com 48 pontos, visita o Santa Clara, que é oitavo, com 36, este sábado, às 14h30, no Estádio de São Miguel.