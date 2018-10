Treinador do Aves quer impor fator casa diante do Santa Clara

O treinador do Desportivo das Aves reiterou esta quinta-feira a ambição de dar continuidade aos últimos resultados, frente ao Santa Clara, acreditando que as duas equipas podem proporcionar um bom espetáculo na oitava jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de antevisão ao jogo de sábado, José Mota considerou normal as melhorias do Aves, mais evidentes no mês de outubro, com três vitórias e uma derrota, lembrando que "a vontade e determinação de ultrapassar os resultados, que não eram bons, faziam antever que as coisas iam mudar".

"Quando há empenho, e o trabalho semanal reflete isso, as coisas acontecem e os resultados aparecem de forma natural. Também melhorámos a eficácia, o que é sempre importante, e vamos fazer tudo para ganhar", disse José Mota, firme na ideia de que "a equipa tem correspondido".

Relativamente ao Santa Clara, o técnico sublinhou o "campeonato muito positivo", sem mostrar grande surpresa com a prestação dos açorianos.

"Quando uma equipa chega da II Liga sem grandes alterações no plantel, mantendo a espinha dorsal, vem sempre com o tónico de vitória, ao qual este Santa Clara tem dado continuidade", disse José Mota, que identificou na "confiança, na vontade de ter a bola e na qualidade das transições" outros aspetos positivos dos açorianos.

Para Mota, "o Aves tem de ter o seu padrão de jogo bem definido" para responder ao desafio, sendo "muito forte em casa", repetindo o registo da época passada, na certeza de que "em confronto vão estar duas equipas que podem proporcionar um bom espetáculo".

"O que pesa não é a classificação, mas os resultados. O Santa Clara tem formado um bom coletivo e é uma equipa que não precisa de muitas oportunidades para fazer golo. Temos de estar muito preocupados com isso, mas, também, jogamos em casa, onde queremos e temos de ser fortes, e vamos fazer tudo para ganhar", acrescentou.

Vítor Costa, Rúben Oliveira e Jorge Fellipe, em recuperação das respetivas lesões, continuam de fora e não vão ser opção para José Mota.

O Aves, no 18.º e último lugar, com quatro pontos, defronta o Santa Clara, sexto classificado, com 11, no estádio avense, no sábado, a partir das 14h30 (hora dos Açores) em jogo da oitava jornada da I Liga.