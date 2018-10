Treinador diz que Portimonense vai jogar com o Sporting a pensar na vitória

O treinador António Folha assegurou esta quinta feira que o Portimonense vai encarar “sempre com o pensamento na vitória” a receção ao Sporting, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se disputa no domingo.

“Reconhecemos o favoritismo do Sporting, mas o Portimonense não pode jogar com medo de perder. Nós, para este jogo, vamos partir confiantes num bom resultado, com capacidade para ter a bola diante de uma equipa muito poderosa”, frisou o técnico da equipa algarvia.

António Folha falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no domingo, às 20:00, o Portimonense, 17.º classificado, com quatro pontos, ao Sporting, quarto, com 13.

Na opinião do técnico, os ‘leões’ chegam motivados pelo triunfo nas competições europeia, mas o Portimonense terá de estar atento e “quando tiver que defender terá de o fazer muito bem” para não ser surpreendido.

“Estou essencialmente confiante de que a minha equipa jogue sem medo de perder o jogo, diante de uma equipa que é candidata ao título, que não vai facilitar e que virá certamente na máxima força”, frisou.

Na análise que faz ao Sporting, o treinador considera que “é uma equipa muito combativa durante todo o jogo”.

“Acredita que pode mudar o jogo pela sua qualidade e pela união, que ficou demonstrada no jogo das competições europeias, onde o Sporting virou o resultado que lhe era desfavorável”, disse.

António Folha escusou a revelar a lista de convocados, indicando que “ainda existe um treino no sábado, dia no qual será definida a equipa para domingo”.

“A estratégia do treinador Folha diz que teremos de ter muito mais cautelas quando se joga com um ‘grande’ e nós teremos obviamente, porque um ‘grande’ tem um conjunto de qualidades e de fatores individuais que a qualquer momento desequilibram o jogo, fatores para os quais teremos de ter mais atenção”, concluiu.