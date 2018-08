Travessa do Arco recebe Festival RuaCanto de 23 a 25 de agosto

O Festival RuaCanto, iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada, realiza-se na Travessa do Arco, de 23 a 25 de agosto, no âmbito do programa das Noites de Verão.

O “RuaCanto” surge no âmbito do projeto Ruativa, que tem contribuído para regeneração, a promoção de ideias, de iniciativas culturais, bens ou serviços, em contacto direto com o público, através da ocupação de espaços atualmente inativos, em zonas urbanas, diz nota da autarquia.





A localização foi escolhida considerando uma área da cidade a ativar, através do reforço das suas características morfológicas, condicionantes da sua situação isolada.





Acrescenta a nota que o festival visa proporcionar as melhores condições possíveis de projeção e som de acordo com as limitações e especificidades da intervenção no espaço.





Desta forma, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, entre as 21 horas e as 00h15, haverá animação para todos os gostos na Travessa do Arco.





No primeiro dia (23 de agosto) após a sessão de abertura do festival , segue-se um concerto de viola da terra com música eletrónica e soundscapes





O Festival Multi Artes será também tem lugar a 23 de agosto, altura em que os convidados irão apresentar os seus projetos em 20 slides, com 20 segundos cada. O objetivo é apresentar ao público um máximo de projetos, em várias áreas criativas/culturais, num curto espaço de tempo.





No dia 24 de agosto, às 21h30, tem lugar um encontro de viola da terra com Rafael Carvalho, seguindo-se FliP e Soundscapes, música ambiente eletrónica, com Filipe Caetano e Elliot Sheedy.





A 25 de agosto, entre as 21h00 e 00h15, terá lugar a Mostra de Cinema Açoriano. Serão apresentadas curtas-metragens, como “Flores” de Jorge Jácome; “O Desvio de Metternich” de Tiago Melo Bento; “EU” de Sara Azad’; “North Atlantic” de Bernardo Nascimento; “AZ-RAP : Filhos do Vento” de Diogo Lima; “Degrau em Grau” de Hugo França e Carolina Rocha; “Adormecido” de Paulo Abreu (diálogo com os convidados). Segue-se a longa-metragem “I Don’t Belong Here” de Paulo Abreu.





A diretora artística da iniciativa 'RuaCanto' é a arquiteta Carolina Oliveira. A curadora da mostra de cinema açoriano é Sofia Caetano e o curador de soundscapes é Filipe Caetano.