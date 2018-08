Transportes são "um dos calcanhares de 'Aquiles' do Governo Regional"

De visita à ilha do Pico, Flávio Soares referiu que "entre todas as entidades com quem reunimos, não houve uma que não questionasse as opções políticas para o setor dos transportes na Região", afirmou.

Segundo nota de imprensa, o dirigente lembrou que "quando se assiste à reação do Governo Regional ao infortúnio do Mestre Simão, com semanas e semanas sem transporte de viaturas, ou limitações no transporte de passageiros, não temos dúvidas de que a desorientação é um factor comum à governação socialista", disse.

Para o líder da estrutura de juventude social democrata na Região, o anunciado Plano Integrado de Transportes, apresentado já lá vão 4 anos, "é bonito, mas pouco mais que isso".

Flávio Soares defendeu a necessidade "do aluguer de um segundo navio, para apoiar no transporte de viaturas, enquanto a Atlânticoline não substitui o Mestre Simão", perdido no Porto da Madalena, e deixou o alerta de que, "globalmente, não nos podemos basear em soluções de curto prazo", concluiu.