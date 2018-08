Transporte de mercadorias entre Madeira e continente “muito aquém” das expectativas de consórcio

O transporte de mercadorias no avião cargueiro que opera há um ano entre a Madeira e o continente está "muito aquém" das expectativas do consórcio Madeira Air Integrated Solutions (MAIS), responsável pela linha, indicou o seu diretor executivo.

"Os volumes de mercadorias entre o continente e o Funchal estão dentro daquilo que tínhamos previsto, mas, infelizmente, do Funchal até ao continente não se verificou o crescimento que estávamos à espera e encontrámo-nos muito aquém daquilo que eram as nossas expectativas", afirmou António Beirão.

O consórcio MAIS, constituído entre a companhia aérea espanhola Swiftair, a ALS e a empresa logística madeirense Loginsular, assinou no Funchal um protocolo com a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, que vai financiar a empresa com 50 mil euros mensais até dezembro, para que desenvolva ações de promoção e divulgação dos produtos regionais junto de agentes económicos nacionais e europeus.

O avião cargueiro iniciou a atividade em julho de 2017 e as estimativas apontavam para o transporte de quatro toneladas de mercadoria entre a Madeira e o continente ao fim de seis meses, mas apenas transporta 1.700 quilos, nomeadamente pescado e produtos agrícolas.

Pelo contrário, o volume de mercadorias entre o continente e a Madeira atinge as seis toneladas, sobretudo correio, bens perecíveis, medicamentos, jornais e animais vivos (de estimação).

"Infelizmente, nem tudo corre como desejamos", reconheceu António Beirão, sublinhando, no entanto, que o consórcio conseguiu criar condições para demonstrar ao empresariado local que o transporte de mercadorias por via aérea é uma mais-valia.

"Estamos aqui [a assinar o protocolo] porque a República voltou a não cumprir com a Madeira aquilo que cumpriu com os Açores", afirmou, por seu lado, o secretário regional, Humberto Vasconcelos, explicando que o Estado lançou um concurso público para financiar a carga aérea em nove milhões de euros entre aquela região autónoma e o continente, ao abrigo da continuidade territorial.

O governante vincou que "com a Madeira isso não aconteceu", pelo que o executivo regional vai "continuar a bater-se" para que o Estado financie uma linha direta de transporte de mercadorias por via aérea.