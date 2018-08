Trânsito condicionado devido à PDL White Ocean

De acordo com nota da autarquia enviada às redações, entre as 08 horas do próximo sábado e as 14 horas de domingo, o trânsito e estacionamento ficam proibidos (exceto para veículos de recolha de resíduos urbanos), nas seguintes zonas: Avenida Infante D. Henrique (troço compreendido entre a Praça Vasco da Gama e a Rua de São Pedro); Praça Gonçalo Velho; Rua Açoriano Oriental; Largo da Matriz; Rua Manuel da Ponte; Largo Vasco Bensaúde; Ruas dos Mercadores, da Misericórdia, Dr. José Bruno Tavares Carreiro, António Joaquim Nunes da Silva, do Aljube, Travessa do Aljube; Ruas Manuel Inácio Correia, Hintze Ribeiro, António José d’Almeida, do Brum, do Melo, da Santa Luzia e Travessa de Santa Luzia.

No sábado, entre as 08 horas e as 14 horas de 4 de agosto, é permitida a circulação dos transportes públicos na Avenida Infante e na Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro.

Entre as 14 horas do dia 4 de agosto e as 14 horas do dia 5 de agosto, as viaturas procedentes de Nascente apenas poderão circular até à Rua de São Pedro, enquanto as procedentes de poente (Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco) poderão circular somente até à Avenida Kopke.

Relativamente aos serviços de táxi, habitualmente localizados na Praça Gonçalo Velho, serão distribuídos pela rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro e Praça Vasco da Gama.

Por outro lado, e das 08 horas do dia 4 de agosto às 14 horas do dia 5 de agosto, o acesso e saída ao parque de estacionamento subterrâneo da Avenida Infante D. Henrique passará a ser feito apenas pelo lado nascente (Avenida João Bosco Mota Amaral).

Já o acesso ao parque de estacionamento das Portas do Mar será feito através do terminal de cruzeiros, junto do entroncamento da Avenida Infante D. Henrique com a Rua de São Pedro, com saída para nascente (Avenida João Bosco Mota Amaral).

Das 14 horas da próxima sexta feira às 14horas de domingo, o acesso ao parque de estacionamento do largo de São João passará a ser feito apenas pela rua Dr. Francisco Machado de Faria e Maia e saída através do Largo Dr. Francisco Luís Tavares e Rua de São João.





Câmara reforça contentores de reciclagem e recolha de resíduos durante a PDL White Ocean

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai reforçar o número de contentores de reciclagem e a recolha de resíduos sólidos urbanos no decorrer da PDL White Ocean.

Ao longo da cidade, serão colocados 32 contentores de reciclagem, nomeadamente para depósito de plástico e metal.

Serão, ainda, distribuídos 32 contentores para a colocação de lixo indiferenciado, entre a Praça do Município, o limite da Avenida Infante D. Henrique e a Rua Machado dos Santos.

Dez funcionários da autarquia estarão a limpar as ruas da cidade em permanência.

No que concerne às casas de banho públicas funcionarão até às 02 horas.