Tráfego aéreo de passageiros cai 86% em abril face a 2019

As estatísticas rápidas do transporte aéreo, de abril, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), registam o movimento de 739,4 mil passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e de 14 mil toneladas de carga e correio, diminuindo 86% e 18,2%, respetivamente, face ao mesmo mês de 2019, antes da pandemia.

Para os passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e abril de 2021, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguido da Suíça e da Alemanha, segundo os dados.

Também em abril, aterraram nos aeroportos nacionais 6,5 mil aeronaves em voos comerciais, uma diminuição de 66,9% face a abril de 2019.

"O transporte aéreo continua a registar um tráfego ainda muito distante dos valores pré-pandemia", conclui o instituto, precisando que 62,3% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais, em abril, corresponderam a tráfego internacional (85,7% no período homólogo), na maioria provenientes de aeroportos localizados no continente europeu (52,2%).

Quanto aos passageiros embarcados, o INE contabiliza 59,8% correspondentes a tráfego internacional (87,7% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (51,1%).

"Comparando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente entre janeiro e abril de 2021 com o período homólogo de 2020, na segunda quinzena de março, que em termos homólogos coincide com o início das restrições adotadas ao nível do espaço aéreo devido à pandemia, especificamente nos últimos dias deste mês, verifica-se uma inversão da tendência e crescimento de ambos os indicadores, que se manteve durante o mês de abril", afirma.

Contudo, ressalva que estes indicadores apresentaram níveis muito baixos tendo como referência o tráfego registado no mesmo período, antes da crise pandémica.

Entre janeiro e abril de 2021, registou-se uma diminuição de 5,6% de carga e correio movimentados nos aeroportos nacionais (-13,5% em 2020), tendo o movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representado 66,1% do total, atingindo 34,7 mil toneladas (-11,6% face ao período homólogo), e o conjunto dos restantes aeroportos aumentado 9%