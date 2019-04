Track Day Kart levou centenas de pessoas à Lagoa

A demonstração dedicada à modalidade do karting mobilizou mais de uma dezena de participantes, em veículos de cilindradas de 100 e 125 cm3, refere nota da autarquia da Lagoa.







Em representação da edilidade lagoense esteve Nelson Santos, vereador do desporto, que frisou, citado na mesma nota que “os eventos desportivos são uma realidade inevitável com forte expressão no concelho da Lagoa, cabendo à Câmara Municipal apoiar a realização de iniciativas inovadoras e mobilizadoras da comunidade”.





De referir que, o formato do evento (Track Day) teve como objetivo permitir a cada participante tentar fazer o tempo mais rápido no circuito com direito a quatro momentos cronometrados com a duração de 15 minutos.





O vencedor da prova foi Luís Machado (125cc) com 46,143 segundos; seguido de Ricardo Pereira (100cc) com 46,581 segundos e em terceiro ficou foi Rúben Rodrigues com 47,367 segundos.





Ao longo das passagens foram inúmeras as peripécias que desafiaram a capacidade dos pilotos, cativando as centenas de pessoas presentes a assistir. Boa disposição e camaradagem este presente entre participantes, organização e público, deixando antever que este é um tipo de eventos a dar continuidade.