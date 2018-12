As mais lidas

"Belenenses inflige a terceira derrota seguida ao Santa Clara" é o título da manchete fotográfica. "PS, CDS e PCP aprovam Orçamento" e "Restam dois vendedores de árvores de Natal" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o acordo alcançado reconhece e faz justiça aos trabalhadores dos três hospitais açorianos com Contrato Individual de Trabalho, que têm funções correspondentes às carreiras gerais da Administração Pública.

