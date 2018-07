Trabalhadores de transporte de passageiros do Pico em greve a 6 e 7 de agosto

Em comunicado, o sindicato avança que, com esta greve, os trabalhadores da empresa de transporte público de passageiros do Pico reclamam a revisão da tabela salarial, bem como o desbloqueio da negociação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de Oficinas e Garagens, que dizem encontrar-se bloqueada desde 2010.

Segundo o sindicato, as reivindicações feitas à Câmara do Comércio e Indústria nunca obtiveram resposta, o que denota que “não existe da parte da CCH [Câmara de Comércio da Horta] qualquer intenção de negociar a revisão do CCT”.

O mesmo acontece com a empresa de transporte público de passageiros Cristiano, Lda, que asseguram nunca ter respondido às propostas de revisão da tabela salarial.

Os trabalhadores pedem, ainda, que a Agência para a Qualificação do Emprego e Trabalho da Horta inicie o processo negocial relativo ao CCT e dizem não compreender “que não tenham sido, até ao momento, dados os passos necessários para a abertura do processo negocial, como a lei estabelece”.

De acordo com as negociações realizadas a 11 de abril de 2017 com a Agência para a Qualificação do Emprego e Trabalho da Horta, serão garantidos os serviços mínimos.

Nos dias da greve, irão realizar-se viagens entre Piedade, São Roque e Madalena às 13h45, e Madalena, São Roque, Piedade às 17h45, bem como a rota Ribeirinha, Lajes do Pico, Madalena, que será realizada às 13h45, e a viagem inversa às 17h45.

O sindicato informa, ainda, que “relativamente à segurança e manutenção de instalações e equipamentos, serão asseguradas nos mesmos moldes em que o são nos períodos de interrupção ou de encerramento”.