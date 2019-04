Trabalhadores da SATA Gestão de Aeródromos com carreiras definidas

As mais lidas

Assinado a 19 de março, o documento só hoje foi dado a conhecer à imprensa, e regulamenta, além da carreira de técnico aeroportuário, o regime de prevenção (para piquetes, por exemplo), e a aplicação à SATA Gestão de Aeródromos do acordo de empresa da SATA Internacional, também conhecida por Azores Airlines.

O texto agora aprovado "pretende regulamentar uma carreira que não existia", prevendo um "esquema evolutivo", faltando ainda, todavia, o parecer favorável do Governo Regional dos Açores, disse Filipe Rocha.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) anunciou esta quarta-feira ter sido assinado com a SATA Gestão de Aeródromos um protocolo que põe "fim a mais de uma década de indefinições" e que regula a carreira dos trabalhadores da empresa.

