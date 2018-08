Tourism Explorers regressa a Angra do Heroísmo para a 2ª edição

O Turismo de Portugal e a Fábrica de Startups, parceira da Incubadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo – StartUp Angra, lançam a 2ª edição do Tourism Explorers, entre 12 de setembro e 31 de outubro, em colaboração com o Automóvel Clube de Portugal (ACP).

O maior programa nacional de criação e aceleração de startups na área do turismo regressa a 12 cidades portuguesas, onde serão desenvolvidos negócios inovadores.





Após o sucesso do ano passado que contou com mais de 550 pessoas a desenvolverem o seu negócio, em 12 cidades do país, as três entidades juntam-se para a 2.ª edição do programa num esforço conjunto de promoção da inovação nas áreas do turismo e da mobilidade, refere nota.





O Tourism Explorers é um programa composto por duas fases: ideação e aceleração. Na fase de ideação, que decorre de 12 a 14 de setembro, vão ser lançados desafios na área de turismo e da mobilidade e serão criadas soluções inovadoras nestas áreas. Na fase de aceleração, entre 26 de setembro e 31 de outubro, as equipas poderão desenvolver, testar e validar os seus modelos de negócio, com o apoio de formadores e mentores especializados. A melhor equipa a nível nacional receberá um incentivo no valor de 10 mil euros.





O Tourism Explorers tem como principal objetivo potenciar o desenvolvimento do empreendedorismo em Portugal, através do apoio à criação de novos negócios e startups, com produtos e serviços inovadores focados no setor do turismo.





Ao longo do programa, os participantes terão acesso a formadores e mentores de excelência, a uma rede de parceiros da indústria e às metodologias FastIdeation e FastStart da Fábrica de Startups, já amplamente testadas no desenvolvimento de novos negócios.





Este programa conta com o apoio parceiros locais que asseguram o acompanhamento de cada projeto nas respectivas cidades: Porto, Lamego, Aveiro, Coimbra, Covilhã, Castelo Branco, Abrantes, Caldas da Rainha, Lisboa, Beja, Faro e Angra do Heroísmo.





Citado em nota de imprensa, o vereador da autarquia de Angra, Guido Teles, refere que “o convite para Angra do Heroísmo integrar este núcleo restrito de 12 cidades portuguesas, pelo segundo ano consecutivo, é um sinal de reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na promoção do empreendedorismo no concelho. A Startup Angra tem, assim, mais uma oportunidade de impulsionar a criação de novos negócios, marcados por uma matriz inovadora, que venham reforçar a dinâmica económica de Angra do Heroísmo”, adiantando que uma das novidades do Tourism Explorers deste ano é a “atribuição de um prémio de mil euros pelo Município de Angra do Heroísmo à equipa vencedora do programa na nossa cidade”.

As candidaturas para o Tourism Explorers 2018 estão abertas em www.tourismexplorers.pt.