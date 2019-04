Torneio da Liberdade e o Lagoa Track Day Kart

O Torneio da Liberdade decorre de manhã (9 horas) e trata-se de um evento inserido na IV Jornada do Campeonato de São Miguel, organizado pelo Centro de Karaté da Lagoa e terá lugar na Escola Secundária de Lagoa, contando com cerca de 100 atletas provenientes dos diversos concelhos da ilha de São Miguel.



Da parte da tarde (14 horas), o Tecnoparque será palco de um evento dedicado à modalidade de karting, o Lagoa Track Day Kart, numa organização conjunta entre a Câmara Municipal de Lagoa e o Grupo Desportivo de São Roque, que tenta, assim, retomar a dinamização da modalidade.

O evento conta com 14 karts, de 100cc e 125cc, e um Go Kart, que irá rodar nos intervalos das sessões de demonstração.



No que diz respeito ao percurso, será realizado na zona norte do Tecnoparque.



Com o objetivo de promover a modalidade, na sexta-feira e no sábado, serão expostos os karts para que a população os consiga ver de perto e obter registo fotográfico dos mesmos.

Refira-se que, estas atividades estão integradas no programa de comemoração do Feriado Municipal e do 7º aniversário de elevação da Lagoa a Cidade que, se assinala ao longo do mês de abril, e que conta também com a realização de diversas iniciativas culturais.