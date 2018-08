Tolerância de ponto por causa do Rali Vinho Madeira está a afetar serviços de saúde

De acordo com fonte do Serviço Regional de Saúde, “esta situação da tolerância de ponto foi antecipadamente divulgada”, salientando que os serviços prestados são semelhantes “ao que acontece aos sábados e feriados”.

A mesma fonte adiantou que as consultas e outras prestações de cuidados de saúde em “alguns centros de saúde da Madeira estão a ser afetados”.

Também algumas consultas de especialidade não se estão a realizar e “outras foram reprogramadas”.

No hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, “no bloco operatório as intervenções estão a decorrer conforme as marcações”.

A recolha de sangue e de outro material de diagnóstico são outros serviços prejudicados, estando a decorrer reagendamentos.

O conselho do Governo da Madeira concedeu tolerância de ponto aos funcionários públicos, visto ser uma prova desportiva que tem muitos adeptos na ilha e faz convergir para as serras milhares de aficionados da modalidade.