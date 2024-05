Tolentino de Mendonça encerra congresso em Braga com missa que espera 150 mil participantes

O V Congresso Eucarístico Nacional (CEN) começa na sexta-feira, dia 31 de maio, no Fórum Braga, em torno do tema genérico “Partilhar o Pão, Alimentar a Esperança”, contando com perto de 1.500 inscritos.

A missa insere-se, também, na Peregrinação Arquidiocesana ao Sameiro, que este ano ganha uma projeção especial por coincidir com o encerrar do congresso. O cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé estará em Braga como enviado especial do Papa.

“Esta peregrinação ao Sameiro é habitual, mas, este ano, vai atingir proporções gigantescas porque deixou de ser apenas arquidiocesana e vai ser uma peregrinação nacional”, admitiu o presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, cónego José Paulo Abreu, citado na página da arquidiocese de Braga na internet.

Segundo este sacerdote, estarão no Sameiro, no domingo, “os bispos praticamente todos de Portugal”.

O Papa Francisco já esta semana manifestou o desejo de que o CEN represente um passo em frente na vida da Igreja.

Numa mensagem em vídeo divulgada pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), Francisco dirige-se aos participantes no congresso, afirmando: “quero saudar-vos e quero animar-vos, para que unam forças para que este Congresso Eucarístico seja uma continuidade na vida da Igreja. E, ao mesmo tempo, um passo adiante na vida da Igreja, seja de todo Portugal, de cada diocese, de cada paróquia, de cada comunidade”.

Ao longo de três dias, os participantes irão tomar parte em sessões com intervenção, entre muitos outros, de Corrado Maggioni, presidente do Pontifício Comité para os Congressos Eucarísticos Internacionais, dos arcebispos de Braga e de Évora, José Cordeiro e Francisco Senra Coelho, respetivamente, ou do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas. A sessão de abertura contará com a presença do núncio apostólico em Portugal, Ivo Scapolo.

A CEP, na sua Assembleia Plenária de abril, em Fátima, emitiu uma nota pastoral convocando “a Igreja que peregrina em Portugal, a fim de reconhecer mais profundamente o mistério da Eucaristia e lhe prestar um culto público nos laços da caridade evangelizadora”.

“O Papa Francisco pede a toda a Igreja uma cultura eucarística, onde se mostrem as atitudes da comunhão, do serviço e da misericórdia: ‘capaz de inspirar os homens e as mulheres de boa vontade nos âmbitos da caridade, da solidariedade, da paz, da família, do cuidado da criação’”, sublinha a CEP no documento, acrescentando que “a liturgia é o lugar do encontro com Jesus Cristo”.

O congresso de Braga antecede o 53.º Congresso Eucarístico Internacional, que se realiza em Quito, no Equador, de 08 a 15 de setembro, subordinado ao tema “Fraternidade para curar o mundo”.