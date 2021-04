Todos os navios que estavam em espera no Canal do Suez já fizeram travessia

“O presidente da SCA [Autoridade do Canal do Suez], Ossama Rabie, anunciou que todos os navios que esperavam no canal desde o encalhe do porta-contentores Ever Given tinham cruzado” o istmo de Suez, de acordo com um comunicado da autoridade.

O Ever Given esteve quase uma semana atravessado no Canal do Suez, impedindo a circulação na via, tendo sido desencalhado na segunda-feira.

Nesse dia, Ossama Rabie estimou que “três dias ou três dias e meio” seria o prazo necessário para se restabelecer a navegação marítima, mas, na quarta-feira, estendeu o prazo por mais um ou dois dias.