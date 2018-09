Tiger Woods lidera Tour Championship de golfe a par de Rickie Fowler

O norte-americano Tiger Woods, vencedor de 14 ‘majors’, terminou na quinta-feira na liderança a primeira volta do Tour Championship, a prova que encerra a época do PGA Tour, o circuito norte-americano de golfe.

Numa prova apenas acessível para os primeiros 30 da FedEx Cup Playoffs, prova de quatro torneios, Tiger Woods concluiu o dia com 65 pancadas, cinco abaixo do par, em igualdade com o seu compatriota Rickie Fowler.

Woods começou o dia da pior forma, com um ‘bogey’ (uma pancada abaixo do par), mas acabou-o em ‘grande’, com um ‘eagle’ (duas abaixo), no buraco 18, depois de marcar quarto ‘birdies’ (uma abaixo), nos buracos 5, 6, 12 e 14.

Há duas semanas, o norte-americano também fechou a primeira volta do BMW Championship na frente, e com 62 pancadas, mas considera que agora esteve melhor.

“Foi muito melhor do que quando fiz 62 pancadas em Aronimink. As condições estavam muito boas lá, enquanto aqui era difícil colocar a bola perto do buraco, sobretudo depois de ela ir parar ao ‘rough’. Não é possível controlar a bola”, explicou Tiger.

O golfista de 42 anos estava, assim, satisfeito com o seu jogo e a liderança, a par de Fowler, que marcou seis ‘birdies’ e também apenas um ‘bogey’, no buraco 7.

Nos lugares imediatos, a uma pancada de distância, seguem o também norte-americano Gary Woodland e o inglês Justin Rose, enquanto o norte-irlandês Rory McIroy está a duas, tal como os anfitriões Justin Thomas e Tony Finau.