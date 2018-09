Tiger Woods isolou-se no comando do Tour Championship de golfe

O norte-americano Tiger Woods isolou-se sábado na liderança do Tour Championship, prova que encerra a época do PGA Tour, o circuito norte-americano de golfe, ao completar a terceira volta com três pancadas de avanço sobre os segundos classificados.

Em Atlanta, numa prova para os primeiros 30 da FedEx Cup Playoffs, prova de quatro torneios, Tiger Woods está na frente desde o primeiro dia, mas, após igualdades com o compatriota Rickie Fowler e o inglês Justin Rose, ‘manda’ agora a solo.

Woods, vencedor de 14 ‘majors’, repetiu as 65 pancadas (cinco abaixo do par) do primeiro dia, ao marcar sete ‘birdies’ (uma abaixo) e dois ‘bogeys’ (uma acima).

No total, o norte-americano soma 198 pancadas (12 abaixo do par), seguindo com três de avanço sobre Justin Rose e o norte-irlandês Rory McIlroy.

Tiger Woods, que não liderava um torneio ao fim de 54 buracos desde a última vitoria, no Bridgestone Invitational de 2013, nunca perder um torneio oficial depois de liderar por duas ou mais pancadas.

No quarto lugar, o norte-americano Kyle Stanley e o espanhol Jon Rahm estão já a seis pancadas de Tiger, que vai partilhar o grupo final com Rory, o que acontece pela primeira vez no PGA Tour.