Ticha Penicheiro distinguida como Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique

À margem da iniciativa Desportistas no Palácio, promovida pela Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu a única atleta portuguesa com um lugar no ‘Hall of Fame’ da WNBA, que já em 1999 havia sido agraciada por Jorge Sampaio com o grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

“Lembro-me de passar muitas noites a ver jogos da NBA e quando começaram a transmitir jogos da WNBA recordo-me de sentir uma alegria imensa de ver uma portuguesa entre as melhores. Considero que a Ticha merece subir um grau na condecoração e esta distinção é um agradecimento pela carreira dela e também um estímulo às vossas”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, perante mais de 300 alunos que estiveram presentes no Picadeiro Real do Museu Nacional dos Coches.

Após agradecer a “grande honra” de receber a condecoração e revelar que a final de WNBA ganha pelas Sacramento Monarchs em 2005 foi o momento mais feliz da vida desportiva, a basquetebolista, que terminou a carreira em 2012, ofereceu a Marcelo Rebelo de Sousa a camisola com que disputou essa final.

“É uma grande honra e uma grande surpresa receber esta distinção. Sou portuguesa de coração, nunca esqueci o meu país e ser condecorada por um presidente que respeito tanto, que além de presidente é um ser humano incrível, é uma grande alegria”, concluiu a ex-basquetebolista.