Tibério Dinis visita obras de reabilitação do Pavilhão Vitalino Fagundes

A visita decorreu no âmbito da iniciativa da autarquia da Praia da Vitória, “Presidência Aberta” à Freguesia de Fonte do Bastardo, altura em que o autarca lembrou que “os problemas estruturais do pavilhão são conhecidos praticamente desde a sua inauguração e estão agora a ser resolvidos”, através de um investimento de cerca de 150 mil euros de recursos próprios do município.





Segundo disse Tibério Dinis, citado em nota, “esta é uma obra de alguma complexidade técnica e até de alguma vulnerabilidade para a infraestrutura, nomeadamente ao nível das condições climáticas, mas os técnicos da câmara municipal que avaliaram os problemas e fizeram a análise dos riscos asseguram que esta é a melhor forma de ultrapassarmos em definitivo os problemas que o pavilhão apresentava”.





A infraestrutura desportiva municipal, habitualmente utilizada pela Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, foi encerrada há mais de ano e meio, por razões de segurança.





Depois de tomada a decisão de encerrar o pavilhão à prática desportiva, a autarquia da Praia da Vitória, diligenciou na procura de uma solução que permitisse reabrir o espaço, tendo sido deliberado adotar, do ponto de vista técnico e financeiro “a solução mais viável e segura”.





Assim, disse Tibério Dinis, “a reparação do Pavilhão Vitalino Fagundes obrigou à desmontagem de uma das paredes laterais da infraestrutura, à desmontagem de um terço da cobertura e à retirada dos pilares de sustentação do pavilhão, do lado onde se verificou a cedência do terreno. Entretanto, já foram feitas as correções necessárias à estabilização do solo. Segue-se a construção, de novo, dos pilares de sustentação do edifício e serão colocadas as laterais e a cobertura do edifício, entre outras pequenas reparações de beneficiação”.





A obra, adjudicada em setembro do ano passado, está em execução, com um prazo de conclusão de nove meses, prevendo-se “que esteja pronto a tempo do arranque da próxima época desportiva, ou seja, até setembro deste ano”, assegurou.