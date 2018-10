Tibério Dinis reafirma cooperação com juntas de freguesia do concelho

O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, reafirmou, esta terça-feira, a cooperação da autarquia na relação com as juntas de freguesia do concelho, aquando da inauguração da zona de lazer da rua Longa, na freguesia dos Biscoitos, um espaço que contou com o contributo de António Silva “Adão”, natural da freguesia, e com o apoio logístico do município da Praia da Vitória.