Tibério Dinis espera que novo comandante da Base das Lajes continue trabalho ambiental

Na sessão solene da mudança de Comando do 65th Air Base Group, cerimónia que decorreu dentro do perímetro militar, no dia em que se assinalaram 75 anos sobre a assinatura do primeiro acordo bilateral para facilitação da utilização de infraestruturas na ilha Terceira, Tibério Dinis, autarca praiense, deixou uma palavra de apreço ao Comandante cessante do destacamento norte-americano, Coronel FENG, “pela nova abordagem na questão da pegada ambiental” e espera que o novo comandante, Coronel Travis, continue e reforce o trabalho ambiental.

O Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, manifestou, esta sexta-feira, “expetativa” no trabalho que será desenvolvido pelo novo Comandante do destacamento militar norte-americano da Base das Lajes, apontando como prioridade absoluta para a “descontaminação total” das áreas afetadas e para um reforço do contingente laboral português.

“Em primeiro lugar destaco o trabalho desenvolvido pelo Coronel FENG, que agora cessou funções, que criou uma nova abordagem na questão relacionada com a pegada ambiental resultante da presença militar norte-americana na Base das Lajes. Foi uma nova abordagem ao assunto e um trabalho desenvolvido sempre com bastante proximidade à Câmara Municipal da Praia da Vitória e das autoridades portuguesas”, afirmou.

Quanto ao seu sucessor, o Coronel Travis K. Leighton, o autarca disse ter “a expetativa que dê seguimento ao trabalho desenvolvido, continuando e reforçando o trabalho até agora realizado na componente ambiental”, até porque, reforçou, “sabemos do seu currículo, que o Coronel Travis já foi assistente do Secretário de Estado da Defesa norte-americana para os Assuntos Ambientais”, pelo que a Câmara Municipal tem “enorme expectativa no trabalho a desenvolver” que se espera que seja “de continuidade e reforço do trabalho desenvolvido pelo Coronel FENG”.

Tibério Dinis deixou ainda uma palavra relacionada com a componente laboral: “Não podemos deixar de reafirmar, também, expectativa no reforço da componente laboral. O contingente de trabalhadores portugueses na Base das Lajes tem estado estabilizado desde o downsizing, mas sabemos que existem algumas necessidades para a parte operacional que esperamos que os norte-americanos as satisfaçam, no sentido de aumentar o contingente laboral português no destacamento militar”.

Naturalmente, "esperamos que o trabalho da descontaminação e a preocupação ambiental continue até à efetiva descontaminação total das áreas contaminadas no Concelho da Praia da Vitória”, acrescentou o autarca.

O Coronel Travis K. Leighton foi promovido à patente a 1 de junho de 2017 e, desde maio de 2016, que era assistente do Secretário de Estado da Defesa para o Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, tendo à sua responsabilidade, entre outras competências, a aplicação das políticas e programas relacionados ao cumprimento das leis ambientais; limpeza de locais contaminados; ambiente externo; adaptação climática; contaminantes emergentes e cooperação ambiental internacional de defesa.