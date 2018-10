Tiago Monteiro regressou com um 15.º lugar na primeira corrida do WTCR no Japão

O português Tiago Monteiro (Honda Civic) regressou este sábado ao Mundial de carros de turismo (WTCR) com um 15.º lugar na primeira das três corridas em Suzuka, no Japão, depois ausente 415 dias devido a um grave acidente.

Tiago Monteiro disse ter-se sentido "num sonho" durante a volta de aquecimento mas, "depois, já parecia [que a última vez que pilotou] que tinha sido há duas ou três semanas".

O italiano Kevin Ceccon foi o 14.º vencedor diferente desta temporada, com um Alfa Romeo, a única marca presente no campeonato que ainda não tinha vencido este ano.

Tiago Monteiro concluiu as 11 voltas ao traçado nipónico com o tempo de 26.50,083 minutos, a 7,816 segundos do vencedor, no 15.º posto entre os 23 pilotos que viram a bandeirada de xadrez.

"Estar de volta é um sentimento fantástico. Todo o fim de semana tem sido muito emotivo e excitante e estou a aproveitar cada momento", comentou o piloto portuense.

Monteiro confessou que a volta de aquecimento foi "muito tensa e estranha".

"Senti-me como que num sonho, como se não estivesse mesmo ali e, ao mesmo tempo, como [se a última vez] tivesse sido há duas ou três semanas. Foi surreal", sublinhou.

No entanto, durante a corrida "tudo foi normal": "Fiz a minha prova, para entender o carro, tentei puxar um pouco e divertir-me. E consegui, diverti-me bastante", concluiu.

No domingo vão ser disputadas a outras duas corridas da ronda japonesa do WTCR, nona e penúltima etapa do campeonato, nas quais o português vai partir do 16.º lugar.