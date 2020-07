Tiago Ferreira quer estabelecer recorde mundial de BTT em desafio de 24 horas

A iniciativa vai decorrer na zona de S. Pedro do Sul, no centro do país, num local que o atleta preferiu não divulgar para evitar concentração de pessoas na área, consistindo numa subida de cerca de 1,5 quilómetros que o ciclista vai percorrer, nos dois sentidos, o maior número de vezes possível.

O início da prova está agendado para as 10:00 desta quarta-feira, 22 de julho, e o seu fim à mesma hora do dia seguinte, 23 de julho, e representa um feito nunca antes tentado pelo experiente atleta.

"A questão mais complicada deverá ser o período da noite, que não estou tão habituado. É algo que não se treina, tem de ser pela adrenalina do desafio, e acho que é isso que me vai guiar nesse período", disse à agência Lusa Tiago Ferreira.

Apesar de reconhecer que este é o "desafio mais ousado" de uma longa carreira no BTT, onde já lhe amealhou títulos nacionais, europeus e mundiais na vertente de Cross Country Maratona, além de uma participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o atleta, de 31 anos, confessou que não fez uma preparação específica para estas 24 horas.

"A minha modalidade do BTT já me obriga a fazer treinos de longas horas, é algo que estou habituado. Claro que nunca fiz nada desta dimensão e que será muito desgastante, mas temos a situação preparada. Vou ter abastecimentos em dois pontos para que possa ingerir alimentos várias vezes", explicou Tiago Ferreira.

O ciclista de BTT, que já há alguns anos acalentava o desejo de fazer este desafio, confessou que o mesmo estava "inicialmente agendado para o final" do ano, mas que a situação da pandemia de covid-19, que fez cancelar todas as provas nacionais e internacionais, "precipitou a antecipação da iniciativa".

"É também uma forma de passar a mensagem, para outros atletas, que não havendo o calendário que todos queríamos ter nesta altura do ano, há sempre desafios que podemos traçar e continuar a treinar o mais possível. Não podemos deixar de ter objetivos", considerou Tiago Ferreira.