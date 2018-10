Tiago Azevedo: O pintor de sonhos

De 9 a 11 de outubro o jovem pintor açoriano Tiago Azevedo viu os seus trabalhos expostos na Brand Licensing Europe Event, no centro de exposições Olympia Grand, em Londres. O pintor terceirense já expôs, também, no Museu do Louvre, em Paris, no ano de 2016.

Nasceu em Angra do Heroísmo e hoje divide os seus dias entre a Alemanha e Nova Iorque. É pintor e arquiteto sendo que já consegue fazer da pintura a sua principal profissão porque “só quando fazemos algo que realmente nos motiva e estimula é que o sucesso vem”, defende o açoriano.

Estudou Arquitetura e Design na Universidade Lusíada de Lisboa. Terminou em 2009 o mestrado já com a pintura no horizonte através de uma tese sob tema “A Pintura Como Reflexo Artístico e Arquitectónico”.

Tiago Azevedo adianta que a pintura foi aos poucos tomando conta da sua vida e decidiu arriscar fazer dela percurso profissional. O jovem acredita ter tomado a decisão certa. “Agora sinto-me completo. Deixa-me com um sentimento de “missão cumprida” quando, em exposições, vejo o sorriso e admiração no rosto das pessoas”.

Da infância guarda recordações e amigos e levou a paisagem açoriana na memória. “Foi uma infância muito feliz e colorida! Recordo-me da mística e das paisagens utópicas que estimulam a criatividade e a inspiração. É algo que fará sempre parte de mim. Tenho muitos familiares queridos e bons amigos por lá que, apesar da distância, me apoiam e estão sempre ao meu lado. Embora hoje em dia já não viva lá, fica a saudade e a lembrança da terra que me viu crescer.”

A paixão pela pintura esteve praticamente sempre presente e os temas que pintava na infância eram bem semelhantes aos que pinta hoje “claro que a técnica era rudimentar, mas lembro-me de uma caixa de lápis da caran d’ache que uma querida prima minha me ofereceu e que eram preciosos para mim, com eles pintava todas as figuras fantásticas, reis e rainhas que a minha imaginação criava. Tudo começa com uma imagem que visualizo na minha mente”. Uma pintura do Senhor Santo Cristo dos Milagres é prova desta ligação aos Açores.



Os meses que passa na Alemanha são de criação: “Venho para a Alemanha para me concentrar exclusivamente na pintura e quando chega a altura de promover as obras mudo-me para Nova Iorque onde o panorama artístico é vasto e abundante”.

Participou em inúmeras exposições por todo o mundo incluindo Paris, Nova Iorque e Roma onde adquiriu o respeito do público e críticos de arte internacionais.

A exposição em Londres “foi uma experiência magnífica, pois conheci pessoas com imenso talento e estabeleci contactos que me ajudaram a elevar o meu percurso para o patamar que desejo. A reação do público foi muito positiva, foi muito bom ver um número tão elevado de pessoas compreender e reagir à emoção que quis exteriorizar com a minha obra.”

A sua inspiração é uma junção de religião e fantasia incluindo os contos dos Irmãos Grimm. Para breve pretende publicar mais uma obra “que se concentra em 10 personagens da Bíblia, mais uma vez tratadas em retrato e pintadas a óleo da forma como sempre as imaginei.” O pintor assume que os momentos mais gratificantes são “quando nas exposições encontro pessoas iguais às obras. Muitas reconhecem-se nas telas e são, de facto, rigorosamente iguais a elas.”

O Barroco é uma das influências pelo seu forte contraste e dramatismo. A pintura clássica a óleo fascina-o, o que é claro no seu estilo que combina os conceitos contemporâneos do Surrealismo Pop com as técnicas clássicas dos grandes mestres do mundo da arte. Foi comparado a Margaret Keane pelo aumento anatómico dos olhos e a sua obra pode ser definida como uma forma de transformar sonhos em substância.

O arquiteto refere que a arte nos Açores vai sendo cada vez mais valorizada e sente orgulho em ver obras de arte magníficas espalhadas pelas cidades açorianas.

Hoje, o investimento de Tiago na arte ultrapassa o trabalho criativo. A sua galeria de arte ajuda outros artistas a encontrar uma estratégia e força motivadora para construir uma carreira bem-sucedida e participar em importantes exposições internacionais.

O jovem açoriano acredita que tem um propósito no mundo: “é fazer com que as pessoas ganhem coragem para seguir os seus sonhos. Acredito que este pensamento funciona não só com arte, mas com qualquer outra paixão que alguém tenha.”