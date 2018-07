Thiago Santana incorpora treino do Santa Clara (C/ VÍDEO)

A presença do melhor goleador do Santa Clara na temporada transata foi a grande novidade da sessão de treinos de segunda-feira: o brasileiro Thiago Santana foi incorporado no grupo de trabalho às ordens da equipa técnica de João Henriques.

Ainda ausentes dos treinos continuam três jogadores, que deverão chegar aos Açores nos próximos dias: o salvadorenho Denis Pineda já deverá estar no treino de hoje, com o costa-riquenho Berny Burke e o brasileiro Rafael Batatinha esperados nas sessões de quarta e quinta-feira, respetivamente.

Nota também para a inclusão do defesa luso-brasileiro Accioly no treino, depois do central de 37 anos ter iniciado a pré-época a recuperar do problema muscular que sofreu nos últimos jogos do campeonato passado.