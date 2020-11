Thiago Santana eleito o melhor avançado do mês

Na votação promovida mensalmente, o avançado do Santa Clara recolheu 45,60% dos votos dos treinadores principais da competição, revelou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



“O jogador da formação dos Açores superou as votações de Darwin (Benfica), com 15,20%, e de Rodrigo Pinho (Marítimo), com 9,60%, garantido a distinção de setembro/outubro”, esclarece o organismo.



No decorrer de setembro e outubro, o avançado de 27 anos apontou um total de cinco golos em igual número de jogos realizados, garantindo desta forma uma média de um golo por jogo.



Santana, que cumpre a quarta temporada ao serviço dos encarnados de Ponta Delgada, começou o campeonato bisando na receção ao Marítimo (2-0), tendo posteriormente apontado o golo da vitória em Braga na segunda jornada (0-1).



Embora tenha ficado em branco na receção ao Gil Vicente (0-0), Thiago Santana anotou o tento de honra da equipa na derrota em Paços de Ferreira (2-1) na quarta jornada, o mesmo acontecendo na derrota frente ao Sporting (1-2), onde apontou o golo que na altura deu a igualdade 1-1 no marcador.



Bruno Varela, do Vitória de Guimarães, foi eleito o melhor guarda-redes. Pepe, do FC Porto, foi o melhor defesa, enquanto Pedro Gonçalves, do Sporting, recebeu a distinção de melhor médio da I Liga em setembro/outubro.