The Code preparam salto para carreira no continente

“Foi um concerto mais cru e próximo do público. Devido à limitação do espaço convidamos amigos, familiares e realizamos passatempos nas redes sociais para convidarmos os nossos admiradores”, contou o guitarrista Félix Medeiros.

“1 minuto”. É assim que se chama o novo single da banda The Code, que foi apresentado este sábado, durante um concerto acústico realizado na BlackBox do Estúdio 13, em Ponta Delgada.

A banda micaelense lançou um novo tema e admite estar a negociar a participação em festivais de música no continente

