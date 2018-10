‘The Black Mamba’ amanhã no Teatro Micaelense

As mais lidas

Refira-se que o novo álbum da banda, atualmente composta por Pedro Tatanka e Miguel Casais, será lançado no próximo dia 19 de outubro.

Entretanto, esta sexta-feira, Pedro Tatanka, o vocalista da banda, oferece um concerto no Salão Nobre do Teatro Micaelense.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok