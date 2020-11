Texas é primeiro Estado norte-americano a ultrapassar um milhão de casos

A marca foi atingida numa altura em que os eventos desportivos foram cancelados e a cidade fronteiriça de El Paso antecipa um pico de mortes por covid-19 nos seus sobrelotados hospitais, ao montar morgues de campanha adicionais, após o registo de mais de 10.800 novos casos na terça-feira, um novo máximo desde o recorde anterior, registado em julho.

O vírus que prolifera por todo o país tem estado imparável no Texas, onde o principal responsável do condado de Fort Worth está a ser pressionado para cancelar os eventos de desporto juvenil e escolar e onde tendas médicas de campanha foram montadas pela primeira vez no exterior dos hospitais da zona rural de Panhandle.

As autoridades de saúde do Texas reportaram na quarta-feira 6.779 internamentos em hospitais, um aumento de 609 num só dia, que constitui um dos maiores desde que o Estado mantém registos.

No total, o Texas soma 1.010.364 casos de covid-19 e mais de 19.300 mortes confirmadas desde o início da pandemia, em março, de acordo com dados da Universidade John Hopkins.

Apenas o Estado do Illinois teve uma média de novos casos superiores ao Texas nas últimas duas semanas.

O Texas ultrapassou também, recentemente, a Califórnia, o Estado mais populoso do país, como aquele com maior número de casos positivos do novo coronavírus e o número de infeções é, provavelmente, bastante mais elevado, uma vez que diversos estudos indicam que é possível estar infetado sem apresentar sintomas.

Na cidade de El Paso, mais de mil pessoas estão hospitalizadas devido à covid-19 e as autoridades locais encerraram lojas de tatuagens, cabeleireiros, gabinetes de estética e ginásios, além de anunciar planos para montar mais quatro morgues de campanha, elevando o total para dez.

Também em Dallas o número de novos casos ultrapassou os 1.200 pelo terceiro dia consecutivo, o que levou os responsáveis do condado a apelar à população para que trabalhe a partir de casa.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (239.695) provocados pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 10,2 milhões).