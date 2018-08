"Teste ao VIH vai chegar a casa de 500 açorianos"

Abraço - Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA pretende realizar cerca de 500 rastreios ao VIH nos Açores, através do projeto “Teste em Casa”, acrescenta o jornal.



Nesta edição o destaque fotográfico é "Campo hidrotermal descoberto nos Açores tem efeitos na pesca e clima".



São ainda chamadas desta Primeira Página: "Auditoria aos Cuidados Continuados começa no fim do mês", "Quatro freguesias do Nordeste com falta de água", "Discussão em café acaba com facadas e jovem preso" , "Estudo revela que viajar aumenta bem-estar dos idosos" e "Daniel Moniz convocado para o Europeu na Lagoa"