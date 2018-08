Terramoto de magnitude 7,1 registado na fronteira entre Peru e Brasil

As mais lidas

O tremor foi registado às 04h04 horas locais (10h04 em Lisboa, menos uma nos Açores), com uma profundidade de 609 quilómetros (378 milhas).

Um terramoto de magnitude 7,1 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira a fronteira entre o Brasil e o Peru, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

