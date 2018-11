Terra Nostra lança nova campanha musical das Vacas Felizes 2.0

“O Que Faz Uma Vaca Feliz?” dá o mote aos novos versos musicais da marca, que promete continuar a despertar atenção e acordar consciências num tom positivo, adianta comunicado da empresa.





A campanha é composta por vários filmes onde se conta a história das Vacas Felizes através das suas canções, mantendo-se assim um dos maiores ativos de comunicação da marca: a música.





“A campanha pretende abrir as portas e contar de forma autêntica o que está por detrás do leite de pastagem Terra Nostra. Quisemos dar a conhecer a origem, a qualidade e o cuidado. Era importante mostrar a realidade das Vacas Felizes, a forma como são tratadas pelos produtores e as preocupações ambientais da marca que está ligada à natureza e a preservação da ilha de São Miguel”, disse Filipa Lopes Ribeiro, da Y&R, citada em comunicado.





Filipa Ribeiro disse ainda que "os filmes foram feitos debaixo de chuva intensa e ventos muitos fortes, mas esse é também o segredo do leite de pastagem: o único proveniente de vacas felizes que pastam em liberdade todos os dias do ano”.





As novidades desta campanha são também a forte mensagem da sustentabilidade, o bem-estar animal – reconhecimento da ONG “Compassion in World Farming”, com o prémio internacional em Bem-Estar Animal e a Humanidade, através de retratos da vida de famílias de produtores de leite, as gerações vindouras, a herança local.







“O leite de pastagem é conhecido por 80% dos consumidores e a sequela do musical das Vacas Felizes era esperada com entusiasmo” afirma Paula Amaral, Marketing Manager da Terra Nostra, igualmente citada em comunicado.