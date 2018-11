Terminal de Cargas das Lajes vai "estar ao serviço dos empresários e reforçar capacidade exportadora da Região", diz Vasco Cordeiro

Na ocasião, Vasco Cordeiro, referiu que "este momento constitui, sobretudo, o início de uma nova fase de criação de condições para que, do ponto de vista económico, os empresários da Terceira e da Região tenham melhores condições para o desenvolvimento da sua atividade, no fundo, para o fortalecimento da capacidade exportadora da Terceira e da Região”, adiantando ainda que foi "dado um passo concreto e decisivo nesta obra que, como é público, conheceu algumas vicissitudes ao longo do tempo”.





Citado em nota do Gacs, o presidente do Governo realçou que a obra que, "para além do significado e da importância concreta que tem para a ilha Terceira e para a Região, tem também um profundo significado político, desde logo, a cooperação entre diversas entidades e a conjugação de diversas vontades, que permitiu que fosse possível, paulatinamente, ir ultrapassando vários obstáculos.







Na sua intervenção, Vasco Cordeiro considerou, por outro lado, que este investimento, na prática, representa a criação de novos instrumentos e novos mecanismos para facilitar a vida aos empresários da Terceira, mas também de todos os que serão servidos por esta infraestrutura.







Este investimento vai permitir melhorar e reforçar o fluxo e o movimento de mercadorias no Aeroporto das Lajes, estando prevista a construção de dois edifícios, sendo um destinado ao terminal e outro albergará os transitários e armazéns independentes.







No último dia da visita à Terceira, o presidente do Governo visitou ainda a quarta etapa da requalificação do Bairro de Nossa Senhora de Fátima, na Praia da Vitória, que inclui a construção de 24 novas casas, no âmbito do investimento global, nesta segunda fase, de mais de 6,7 milhões de euros.