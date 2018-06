Terceirense segue Seleção Nacional desde o México86

Portugal joga esta tarde (18h00) a passagem aos quartos de final do Mundial2018 frente ao Uruguai e as bancadas vai estar um adepto especial.

Por onde passam, é difícil não serem alvo de múltiplos olhares. Também não é difícil: a característica furgoneta que lhes serve de meio de transporte pelas estradas russas chama atenção em qualquer lado. Ao volante, o terceirense Carlos Brum - ou “Carlos Açoriano” como é conhecido - já é um batido nestas coisas dos Campeonatos do Mundo.



Desde o longínquo e malfadado México86 que é um assíduo adepto da Seleção Nacional pelas competições internacionais. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Áustria, Suíça, África do Sul, Polónia, Ucrânia, Brasil, França e, agora, Rússia. O antigo atleta do Lusitânia não falha uma.



No momento da entrevista, Carlos Brum e a sua furgoneta ia “comendo” os quilómetros de estrada entre Saransk, palco do último jogo da fase de grupos de Portugal (1-1 contra o Irão de Carlos Queiroz), e Sochi, cidade que já acolheu o Espanha - Portugal (3-3) e que hoje será palco do jogo dos oitavos de final entre a Seleção das Quinas e o Uruguai. Contas por alto, já lá vão mais de 4 mil quilómetros percorridos só em território russo.



A Seleção Nacional joga hoje o futuro no Mundial da Rússia e, como sempre tem feito quase como superstição, Carlos Brum irá banquetear os seus amigos e - quem mais quiser provar - com um bacalhau à moda da sua mãe e das suas irmãs, acompanho por um bom queijinho das ilhas de São Jorge e do Pico. Para arrematar, uma boa linguiça açoriana. Só para dar sorte.