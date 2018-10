Terceira recebe a IV Feira "Angra com Futuro - Mostra de Projetos Empreendedores e Capacitação"

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e a Associação Juvenil da Ilha Terceira, levam a cabo a IV Feira "Angra com Futuro: Mostra de Projetos Empreendedores e Capacitação", entre os dias 26 e 28 de outubro, na Praça Velha.

Uma iniciativa destinada à exposição e partilha de boas práticas em matéria de empreendedorismo, bem como à capacitação de atuais e novos empreendedores locais, regionais, nacionais e internacionais, a quarta edição da Feira "Angra com Futuro" tem uma vertente de exposição, constituída por vários espaços onde marcarão presença empresas e projetos exemplo de boas práticas empreendedoras; e outra de capacitação e pedagogia, por via da realização de várias Oficinas de Empreendedorismo, refere nota de imprensa.





A realização desta iniciativa surge no âmbito de uma proposta aprovada pelo Conselho Municipal de Juventude angrense, em sede de Orçamento Participativo, no domínio da juventude para 2018.





A sessão de abertura do evento, decorre no próximo dia 26 de outubro, pelas 16 horas, na Praça Velha, em Angra do Heroísmo.