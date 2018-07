Terceira fase de venda de bilhetes para o Monte Verde Festival 2018 já começou

Segundo nota, esta fase conta com a venda de mais 1000 passes gerais a 33 euros, ao qual se somam 5 euros para os festivaleiros que desejarem ter acesso ao campismo. Os bilhetes diários também já se encontram disponíveis a um preço de 21euros.



A edição deste ano do Monte Verde Festival decorre de 9 a 11 de agosto junto à praia do Monte Verde, no concelho da Ribeira Grande. O Festival conta com nomes como: James, James Arthur, The Hives, Vini Vici, Dirtyphonics, Piruka, Slow J e Wet Bed Gang.