Terceira edição do jantar 'Das Origens para o À Terra', no Azor Hotel

O Azor Hotel, em Ponta Delgada, leva a cabo amanhã, dia 8 de dezembro, pelas 19h30, a terceira edição do jantar 'Das Origens para o À Terra', que pretende celebrar o património gastronómico e cultura dos Açores, um jantar que contará com nove momentos em honra às nove ilhas, com especial foco nos produtos típicos de cada uma delas.

De acordo com comunicado, Cláudio Pontes, Chef residente do restaurante À TERRA do Azor Hotel, convida o Chef Pedro Lemos, do Homónimo, um dos mais conceituados restaurantes do Porto e o Chef Benoit Sinthon, do Il Gallo D'Oro, um dos restaurantes mais premiados da Madeira, para a terceira edição deste evento.

Ambos os Chef’s, já galardoados com estrelas Michelin, vão mostrar a sua irreverência e talento no jantar de sábado.

“Esta é uma iniciativa que tem vindo a correr muito bem, edição após edição. Desde a primeira, em 2017, que conseguimos ter sala cheia para degustar os sabores típicos dos Açores. Queremos voltar sempre com Chef’s convidados diferentes que dão o seu cunho especial e mostram a sua audácia ao conjugar os sabores e produtos tradicionais que o arquipélago oferece”, afirma Cláudio Pontes, Chefe Executivo do Azor Hotel, citado em comunicado.