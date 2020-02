Terceira edição da Noite das Pantas na Maia

Organizada pela Casa do Povo da Maia, através do Posto de Turismo, a iniciativa conta com a participação de toda a comunidade, oferecendo uma das suas mais genuínas tradições, as Pantas, um fenómeno de Carnaval que perdura há séculos, e que tudo indica ter sido introduzido por Inês Maia, a primeira aldeã a dar início ao povoamento da freguesia.





Após a Recriação Histórica das Pantas, pelas ruas da Maia, haverá uma concentração no Largo do Hospital, onde os diferentes grupos de pantas farão as suas exibições, com muita animação, música, dança e ritmos.





Como novidade, esta terceira edição reúne arte circense, para a celebração do Carnaval, com espetáculo de malabarismo e fogo, orientado para o circo dos horrores, acrescendo muita doçaria carnavalesca.