Tenista João Sousa cai um lugar no ranking ATP, liderado por Novak Djokovic

Para além de João Sousa, número um português, que vai participar no ATP 500 do Dubai, defrontando na primeira ronda o sérvio Filip Krajinovic (33.º da hierarquia da ATP), também Pedro Sousa desceu uma posição, de 107.º para 108.º.

Contrapondo às descidas mínimas de João Sousa e Pedro Sousa, João Domingues ‘escalou’ 19 posições e atingiu a 150º.ª posição, o seu melhor lugar no ranking, depois do número três nacional ter chegado à segunda ronda do Open do Rio de Janeiro.

O ‘top 10’ da tabela manteve-se inalterado, com Djokovic a liderar, seguido do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer, que foi operado há quatro dias ao joelho direito e só regressará aos ‘courts’ em junho.