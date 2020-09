Tenista João Sousa cai seis lugares no ‘ranking’ mundial, Djokovic mantém liderança

O número um nacional, que esta segunda-feira, discute o acesso ao quadro principal do Masters 1.000 de Roma, na terceira e última ronda de qualificação, entrou em setembro no 68.º lugar da hierarquia, mas voltou a manter a tendência de queda iniciada no mês passado.

João Sousa continua a ser o único representante luso no ‘top 100’ da ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), à frente de Pedro Sousa (112.º), João Domingues é (159.º), Frederico Silva (193.º).

Djokovic continua no topo da hierarquia mundial, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, segundo posicionado, e pelo francês Dominic Thiem, terceiro e que no domingo venceu o US Open. Já o suíço Roger Federer é quarto colocado.

No ranking feminino, a australiana Ashleigh Barty também manteve a liderança, enquanto a romena Simona Halep continua no segundo posto. O terceiro lugar é agora ocupado pela japonesa Naomi Osaka, que subiu seis posições, depois de no domingo ter conquistado o US Open.