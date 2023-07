“Tenho vários livros dentro de mim e não sabia”

Podemos apresentá-lo como escritor?

Não me sinto propriamente escritor, ainda, porque acho que escrever um livro é pouco para ser escritor. Chamem-me escrevinhador ou autor de um livro.

Mas todos começam por um primeiro livro...

É verdade, há que começar por algum lado, o primeiro livro está feito e o segundo também, mas está em fase de espera. A partir daí talvez assuma mais essa vertente de escritor.



É jornalista, trabalhou na Açores TSF durante muitos anos e, depois, passou pela assessoria política. O que o levou, ao fim destes anos, a escrever um livro?

Principalmente a maturidade. Escrevo há muitos anos e escrevo muitas coisas para mim, como crónicas de uma página e muitas histórias que vou vendo e que vou registando. Há relativamente pouco tempo, até novembro do ano passado, passaram-se histórias à minha volta – algumas delas bastante duras –, que me fizeram quase que transbordar o cérebro. O meu cérebro encheu-se e eu tive que por cá para fora uma série de coisas de que eu não falo muito facilmente e que não cabiam na escrita curta que eu tinha.

Há uma certa amargura com a vida neste livro?

Não, eu não vejo assim. Em São Jorge, socorri-me de uma música dos Pearl Jam, intitulada “I am Mine”, e onde Eddie Vedder diz “I know I was born and I know that I will die, the in-between is mine”, e esta é um bocado a minha filosofia. Eu sei que nasci e eu sei que vou morrer, o entretanto é meu, e eu faço com ele aquilo que eu quiser.

Uma das personagens do seu livro, o Paulo, encarna isto muito bem. Com esta nuance, e sem querer revelar a história, nasceu, mas não só controla o “in-between” como também quer controlar o fim. É autobiográfico?

Não digo taxativamente que sim, mas também não digo que não, e acho que essa possibilidade é muito íntima, muito pessoal. Não a impinjo a ninguém mas, no meu caso, essa possibilidade está sempre presente.

Olhando para outra personagem, a mulher do Paulo, percebe-se que este casal tem uma relação de conversa. Sente que falta hoje conversa na nossa sociedade?

Falta imensa conversa. Atualmente as pessoas ofendem-se por tudo e por nada, é impressionante ver a incapacidade que as pessoas têm para ouvir um argumento, assimilá-lo e contrapô-lo.

Este livro foi uma catarse?

Completamente. Não fui eu que escrevi este livro, este livro escreveu-se. Cheguei a uma altura em que tinha o cérebro tão cheio e a transbordar tanto que o meu próprio organismo sentiu necessidade de atirar das mãos para o computador tudo o que tinha cá dentro. Foi por isso que este livro nasceu em dois meses. As pessoas podem pensar que ninguém escreve um livro em dois meses, e estão no seu direito, mas eu cheguei ao fim do livro e, tal como o iniciei sem intenção declarada de o fazer, quando o acabei e quando vi a última frase disse “este é o fim e não toco mais nisto”.



Sentiu necessidade de estudar a construção do romance ou das personagens?

Neste primeiro livro estamos a falar de quatro personagens cujas histórias se encadeiam mas, como não é um livro muito extenso, não senti essa necessidade. O segundo livro é completamente diferente em termos de história. O título é “Eu não era para dizer isto”, e como tem mais personagens e como é uma história mais encadeada, mais extensa, eu tive a necessidade de inserir comentários ao longo das páginas para depois poder socorrer-me deles.

Admite que os seus livros possam ser levados a concursos ou prémios?

Porque não? (...) Quando terminei o livro enviei-o a uma pessoa amiga para que o lesse e me dissesse o que achou. Depois de umas horas tinha um e-mail a dizer que tinha que mandar o livro para as editoras nacionais, não desfazendo as regionais. A princípio fiquei surpreendido com a resposta, mas gostei, obviamente, embora ficasse um bocado desconfiado.

Como foi a procura pela editora?

Mandei o livro para quatro editoras nacionais, e entreguei-o em papel a uma editora regional. Duas editoras nacionais responderam a dizer que tinham o plano editorial fechado e que não estavam a analisar originais. Uma outra editora disse, em cinco dias, que queria publicar o livro e em dez dias a segunda editora disse que o livro está muito bonito e que gostariam de o publicar.



Aí, já comecei a ficar um pouco mais convencido de que tinha aqui algo que poderia realmente publicar. (...) Tenho um contrato com a Oficina da Escrita, mas vou cometer a ousadia de concorrer o meu segundo livro ao Prémio LeYa. É um concurso importantíssimo no panorama nacional e a obra já está entregue.

Quando será publicado?

Depende. Acredito que a minha obra tem valor mas há mais candidatos. Há obras que podem ter muito mais valor do que a minha, não ponho isso sequer em causa. Dependerá do resultado do próprio concurso. Posso não passar à fase final do concurso, posso ter uma menção honrosa ou posso ganhar o primeiro prémio, mas a publicação dependerá sempre do resultado. Eu gostava de o ver lançado até dezembro.

E um terceiro livro?

Corro o risco de divulgar informação a mais, mas tenho um monólogo que está escrito e fechado. Não é a continuação deste “Morrer é uma opção de vida” mas encaixa muito bem. Não sei se o vou publicar ou não. Este trabalho dá um livro e é, talvez, uma exposição maior da minha pessoa e é por isso que não sei se o vou publicar ou não. Entretanto, já estou a trabalhar num outro projeto completamente diferente. Tenho vários livros dentro de mim e não sabia.



Este que é agora lançado na Biblioteca Pública, em Ponta Delgada, estava dentro de mim e veio cá para fora, obrigou-me a escrever mas ficou ainda muita coisa cá dentro completamente diferente e que virá cá para fora se tiver tempo e saúde.