Tempestade tropical de trajetória incerta com baixa probabilidade de atingir Açores

Num comunicado enviado às redações, assinado pela meteorologista Patricia Navarro, da delegação dos Açores do IPMA, refere-se que, às 09h00 de hoje, e de acordo com o National Hurricane Center (NHC) de Miami, responsável pela monitorização dos ciclones tropicais no Atlântico, "a tempestade tropical Wanda encontrava-se a aproximadamente 1285 quilómetros a oeste dos Açores".

"A trajectória desta tempestade apresenta uma elevada incerteza, no entanto a probabilidade de atingir directamente os Açores é baixa", lê-se no comunicado.

O IPMA alerta que, "nos próximos dias, permanecem as condições para a ocorrência de chuva forte devido a um sistema frontal quase-estacionário que está a afectar o arquipélago".